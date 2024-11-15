YouTube тестирует новую функцию для создания ремиксов с помощью AI

https://mmgp.com/threads/youtube-testiruet-novuju-funkciju-d. YouTube запускает тестирование функции Dream Track, которая позволит создателям видео использовать ИИ для создания ремиксов песен в формате Shorts.
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