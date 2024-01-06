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Индийская солнечная обсерватория Aditya-L1 вышла на рабочую орбиту и готовится ...

Индийская солнечная обсерватория Aditya-L1 вышла на рабочую орбиту и готовится ...

Индийская солнечная обсерватория Aditya-L1 вышла на рабочую орбиту и готовится к наблюдениямМинистр науки и технологий Индии Джитендра Сингх (Jitendra Singh) сообщил в социальных сетях, что солнечная обсерватория Aditya-L1 вышла на заданную орбиту, «чтобы раскрыть тайны связи Солнца и Земли».

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