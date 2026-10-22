© Александр Кондратюк/РИА НовостиБольшинство россиян начинают выбор машины и изучение рынка в Сети, однако до полностью онлайн-покупки авто еще далеко.
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