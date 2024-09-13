В честь четвёртой годовщины Genshin Impact и ежегодного обновления 21 сентября сост...

В честь четвёртой годовщины Genshin Impact и ежегодного обновления 21 сентября состоится специальный стрим фан-арта HoYoFairВсеми любимый стрим HoYoFair, который смотрели миллионы, возвращается! В двухчасовом шоу на YouTube, в X и TikTok будет представлено ещё больше отличных анимационных проектов и музыкальных выступлений от более чем 300 создателей контента со всего мира!Читать дальше → источник#Genshin_Impact #TikTok.