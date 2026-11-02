Рассказ из жизни На следующий день к обеду приезжаем в батальон, а на плацу Надежда стоит. Лицом вся черная.
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