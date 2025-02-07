МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 499 подписчиков

Меркель сделала дерзкое заявление о российском газе

Меркель сделала дерзкое заявление о российском газе

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе© РИА Новости / Алексей Витвицкий 7943 прочтения Вчера Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о покупке российского газа после 2014 года на мероприятии, организованном газетой Die Zeit.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Она уже по бумажке читает ?
Ответить
19 час.
наверх