Меркель сделала дерзкое заявление о российском газе

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе© РИА Новости / Алексей Витвицкий 7943 прочтения Вчера Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о покупке российского газа после 2014 года на мероприятии, организованном газетой Die Zeit.