Царьград

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Самая большая ложь о Путине: American Conservative раскрыл тайны чековой книжки Березовского

Самая большая ложь о Путине: American Conservative раскрыл тайны чековой книжки Березовского

Американский писатель Филип Шорт разоблачил самую большую ложь о президенте России Владимире Путине. Издание American Conservative утверждает, что многие фейки вокруг главы государства хранились в чековой книжке олигарха Бориса Березовского.

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