Американский писатель Филип Шорт разоблачил самую большую ложь о президенте России Владимире Путине. Издание American Conservative утверждает, что многие фейки вокруг главы государства хранились в чековой книжке олигарха Бориса Березовского.
Американский писатель Филип Шорт разоблачил самую большую ложь о президенте России Владимире Путине. Издание American Conservative утверждает, что многие фейки вокруг главы государства хранились в чековой книжке олигарха Бориса Березовского.
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