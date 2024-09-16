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Мостовой о «Спартаке» и 1:1 в Махачкале: «Прогнозировал тяжелую игру, но молодцы. Соперник – самый неудобный сейчас. У них надо учиться игре в обороне»

«Прогнозировал тяжелую игру для «Спартака» в Махачкале, недавно «Динамо» вообще обыграло их в Кубке. Вышли, вытерпели – это их козырь против сильных команд.

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