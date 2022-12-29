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Как жители Забайкалья оценили деятельность властей в 2022 году?

Как жители Забайкалья оценили деятельность властей в 2022 году?

Помните, как в школьные годы самым страшным моментом была пауза после учительской фразы: «К доске пойдёт…»? Те, о которых пойдет речь сегодня давно вышли из школьного возраста, но, судя по делам их, порой они остаются на уровне трудных подростков.

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