Как жители Забайкалья оценили деятельность властей в 2022 году?

Помните, как в школьные годы самым страшным моментом была пауза после учительской фразы: «К доске пойдёт…»? Те, о которых пойдет речь сегодня давно вышли из школьного возраста, но, судя по делам их, порой они остаются на уровне трудных подростков.
Помните, как в школьные годы самым страшным моментом была пауза после учительской фразы: «К доске пойдёт…»? Те, о которых пойдет речь сегодня давно вышли из школьного возраста, но, судя по делам их, порой они остаются на уровне трудных подростков.
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