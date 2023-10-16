Россия раскритиковала доклад ЮНЕСКО о деятельности Организации на Украине

Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов на заседании Исполнительного совета о деятельности Организации на Украине в понедельник, 16 октября, заявил, что доклад Секретариата носит однобокий характер, основан на предвзятых данных, содержит политизированную лексику, не отражает реальное положение дел.
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