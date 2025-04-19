В российском регионе ввели режим ЧС из-за дождей и паводков

В пяти районах Дагестана — Агульском, Докузпаринском, Рутульском, Курахском и Ахтынском — ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождей и паводков, об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону.
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