Царьград Kremlin Pool/Globallookpress Татьяна Шевцова отреагировала на сообщения ряда Telegram-каналов и опровергла свой отъезд из России: "Конечно, это всё неправда".
"Конечно, это всё неправда": Шевцова опровергла свой отъезд из России
Комментарии
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Добрый Кот
Где её фото из КДС? Что ей мешает, сидя в кафе на Пикадилли, настрочить в телегу, что она в Москве?
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1 час.
ninikooo Митусова
Какие извинения? За что? Все еще будет- сейчас мадам наворованное конвертирует в крепкую валюту и свалит, она еще не все продала украденное у государства. Да и Иванов расщебетался- того и гляди компромат выплеснет. Так что мадам « на чемоданах»- а поход в Кремлевский Дворец- для отвода глаз- вот она я, во всей красе.
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25 мин.
pobeditel Терещенко
Вопрос в другом ; если она не сбегала то чего она ожидала столько времени после того как в СМИ появилась информация что она уехала скажем так из России . И сказать одно а вот видео в СМИ не видно что она присутствовала где либо в России вот это и будет фактом её присутствия в России.
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13 мин.
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