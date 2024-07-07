"Конечно, это всё неправда": Шевцова опровергла свой отъезд из России

Добрый Кот Где её фото из КДС? Что ей мешает, сидя в кафе на Пикадилли, настрочить в телегу, что она в Москве?

ninikooo Митусова Какие извинения? За что? Все еще будет- сейчас мадам наворованное конвертирует в крепкую валюту и свалит, она еще не все продала украденное у государства. Да и Иванов расщебетался- того и гляди компромат выплеснет. Так что мадам « на чемоданах»- а поход в Кремлевский Дворец- для отвода глаз- вот она я, во всей красе.