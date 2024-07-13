"Неудобные" покупки, конфликты и эффективность аналогов лекарств: будни фармацевта

И ВАС ВЫЛЕЧАТ… Куда мы бежим, когда начинаем заболевать? Безусловно, сначала в аптеку. Фармацевт Любовь Додонова рассказала о том, насколько эффективны российские аналоги импортных лекарств и как справляется с трудными клиентами.