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Царьград

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Стоматолог подсказал, как правильно выбрать зубную пасту: Иначе выпадут зубы

Стоматолог подсказал, как правильно выбрать зубную пасту: Иначе выпадут зубы

Лосев призвал использовать зубную пасту, в которой нет красителейЗубные пасты с синтетическими красителями и ароматизаторами могут привести к аллергии, придать зубам большую чувствительность и вызвать раздражение слизистой оболочки полости рта.

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Комментарии
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А
Алексей
Автор,так из за чего зубы то выпадут???
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19 час.

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