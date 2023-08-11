The Moscow Post

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Пивная вместо культурного наследия: бизнес-сети Арустамяна "замахнулись" на памятник

Пивная вместо культурного наследия: бизнес-сети Арустамяна "замахнулись" на памятник

К семье фармацевтического короля Ставрополья Ашота Арустамяна появились претензии у властей Москвы. Компания, которая принадлежит дочери бизнесмена, владеет объектом культурного наследия и, судя по иску департамента культуры, довела тот до ручки.

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