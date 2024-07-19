Бывшего заместителя Жириновского арестовали по подозрению в мошенничестве

Бывшего депутата Госдумы, заместителя Жириновского, уполномоченного представителя избирательного штаба ЛДПР в Тамбовской области Сергея Абельцева задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
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