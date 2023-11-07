Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав дольщиков в Краснодарском крае

В социальных сетях размещено видеообращение дольщиков ЖНК «Водолей» из Анапы. Согласно обращению, 77 семей на протяжении 15 лет не могут получить свои квартиры по договорам долевого участия в строительстве, поскольку застройщик самоустранился от исполнения обязательств, а местные власти, которые должны были контролировать строительство, бездействуют.