Жительница Бийска заявила, что пьяный сосед дважды ударил ее несовершеннолетнего сына

После случившегося женщина зафиксировала травмы ребенка и написала заявление в полицию Жительница Бийска заявила, что ее несовершеннолетний сын пострадал во время конфликта с соседом возле дома.
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