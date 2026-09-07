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Жительница Бийска заявила, что пьяный сосед дважды ударил ее несовершеннолетнего сына

Жительница Бийска заявила, что пьяный сосед дважды ударил ее несовершеннолетнего сына

После случившегося женщина зафиксировала травмы ребенка и написала заявление в полицию Жительница Бийска заявила, что ее несовершеннолетний сын пострадал во время конфликта с соседом возле дома.

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