День 8 марта в истории

Международный женский день. Идея проведения Международного женского дня возникла в начале ХХ века. С инициативой его учреждения в 1910 году выступила на заседании Социалистического интернационала в Копенгагене немецкая активистка Клара Цеткин.
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