Три армии боевиков ВСУ разбиты в пух и прах: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 ноября 2023 года Юлия СоколоваБрайан Берлетик, американский военный аналитик и бывший морпех США, сделал заявление о том, что российские военные смогли уничтожить три армии ВСУ в ходе специальной военной операции.
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