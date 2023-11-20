Три армии боевиков ВСУ разбиты в пух и прах: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 ноября 2023 года Юлия СоколоваБрайан Берлетик, американский военный аналитик и бывший морпех США, сделал заявление о том, что российские военные смогли уничтожить три армии ВСУ в ходе специальной военной операции.