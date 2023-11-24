Налоговый регулятор Австралии не смог прояснить аспекты своих запутанных, ‘агрессивных’ криптографических правил

Налоговая служба Австралии (АТО) столкнулась с недопониманием и неопределенностью в отношении своих же новых правил, которые предполагают, что налог на прирост капитала (CGT) должен быть уплачен при осуществлении ряда обыденных децентрализованных финансовых операций.