Какие льготы положены при поступлении в вуз участникам СВО – перечень

С 2023 года по инициативе деятелей образования и при поддержке депутатов Госдумы военнослужащие и добровольцы, участвующие в спецоперации в Украине, могут получить высшее образование на льготных условиях.
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