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Иркутск Сегодня

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Цех горел в Усолье-Сибирском в ночь на 22 сентября

В Усолье-Сибирском ночью 22 сентября горел неэксплуатируемый цех на улице Трактовой. Площадь этого пожара составила полторы тысячи квадратных метров.

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