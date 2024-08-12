Экс-посол США Салливан рассказал в мемуарах о работе в России

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Бывший посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан выпустил мемуары, в которых рассказал о работе в России и о неизвестных общественности закулисных подробностях двусторонних отношений.
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