Крым готовится к курортному сезону. На полуострове ждут туристов и надеются на прекрасное лето

С одной стороны, исторически главное время года в Крыму — это весна: весной 1783 года полуостров был присоединен к России Екатериной Великой, весной 1944-го — освобожден от фашистов, весной 2014-го — вернулся в родную гавань после почти четверти века «плавания в украинских политических водах».
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