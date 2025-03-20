Крым готовится к курортному сезону. На полуострове ждут туристов и надеются на прекрасное лето

С одной стороны, исторически главное время года в Крыму — это весна: весной 1783 года полуостров был присоединен к России Екатериной Великой, весной 1944-го — освобожден от фашистов, весной 2014-го — вернулся в родную гавань после почти четверти века «плавания в украинских политических водах».