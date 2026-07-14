Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский в истерике обратился к Западу после ночного разгрома заводов

Зеленский в истерике обратился к Западу после ночного разгрома заводов

Владимир Зеленский на своей странице в Telegram прокомментировал ночные удары по объектам военной и критической инфраструктуры, призвав западных партнеров ускорить введение очередного пакета санкций против России.

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