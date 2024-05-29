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Лукашенко приостановил участие Белоруссии в договоре о вооруженных силах в Европе

Лукашенко приостановил участие Белоруссии в договоре о вооруженных силах в Европе

Белоруссия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Это соглашение ограничивает количество военной техники в пределах района применения ДОВСЕ (от Атлантического океана до Уральских гор).

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