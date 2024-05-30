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Талипов заявил о прямой угрозе безопасности Крыма: "Давно пора принять решение"

Талипов заявил о прямой угрозе безопасности Крыма: "Давно пора принять решение"

Американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk представляет прямую угрозу Крыму. Руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО Александр Талипов опубликовал информацию касательно американского беспилотника: "Давно пора принять решение сбивать любую авиацию, которая ведёт разведку наших территорий".

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