Теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство

Спортсменка выступит за Австралию.goodfon.ru / BybykРоссийская теннисистка Дарья Касаткина решила сменить спортивное гражданство на австралийское, об этом она сообщила 29 марта в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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