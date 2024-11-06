Взгляд с того света: пережившие клиническую смерть рассказали об ощущениях

Grandad

Я сам в этом году во сне шел по подземному переходу под домом с еще насколькими. Вышел наружу, а там странные фигуры людей молча ходят по тротуарам такого же города, но я его не узнал. У нескольких женщин, одетых как монахини и проходящих мимо, я спросил что-то о том, куда пойти, чтобы домой вернуться. Одна и говорит, потянув за рукав: идем с нами. Я им: не тяните и ответьте. Вы, что, не люди!? А она тихо так: "Мы люди". Я вырвался и побежал, ища проход назад. Проснулся. Подозреваю, что я умер во сне, но выкарабкался. С головой пока всё в порядке, но как-то зябко при вспоминании. Яркость картинки пропала и остались лишь воспоминания об утреннем вспоминании сна. Видимо, неспроста многие не запоминают своих снов.