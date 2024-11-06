Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Когда-же наконец Генштаб откажется от старой жуковской тактики "бабы новых нарожают"? Почему украинское МО смогло опе...Бесполезная гибел...
  • Елена Петрова
    Вот это сущность всего лицемерного Запада.Грозит проблемами...
  • Eduard
    Трамп обещал Зеленскому "тесное сотрудничество" с судом Гааги!Зеленский поспеши...

Взгляд с того света: пережившие клиническую смерть рассказали об ощущениях

Взгляд с того света: пережившие клиническую смерть рассказали об ощущениях

Рассказы людей, которые почти умерли и потом вернулись к жизни, заставляют задуматься.Люди, пережившие клиническую смерть и благодаря реанимации и усилиям врачей вернувшиеся к жизни, рассказывают о странных и порой очень красочных и правдоподобных видениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Я сам в этом году во сне шел по подземному переходу под домом с еще насколькими. Вышел наружу, а там странные фигуры людей молча ходят по тротуарам такого же города, но я его не узнал. У нескольких женщин, одетых как монахини и проходящих мимо, я спросил что-то о том, куда пойти, чтобы домой вернуться. Одна и говорит, потянув за рукав: идем с нами. Я им: не тяните и ответьте. Вы, что, не люди!? А она тихо так: &quot;Мы люди&quot;. Я вырвался и побежал, ища проход назад. Проснулся. Подозреваю, что я умер во сне, но выкарабкался. С головой пока всё в порядке, но как-то зябко при вспоминании. Яркость картинки пропала и остались лишь воспоминания об утреннем вспоминании сна. Видимо, неспроста многие не запоминают своих снов.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх