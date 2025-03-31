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Мужчина открыл стрельбу по полицейским с крыши дома в Мурманске

Мужчина открыл стрельбу по полицейским с крыши дома в Мурманске

Стрелка ранили, он находится в тяжелом состоянииВ Мурманске вечером 30 марта мужчина забрался на крышу дома и открыл стрельбу по экипажу ППС, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) по региону.

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