Мужчина открыл стрельбу по полицейским с крыши дома в Мурманске

Стрелка ранили, он находится в тяжелом состоянииВ Мурманске вечером 30 марта мужчина забрался на крышу дома и открыл стрельбу по экипажу ППС, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) по региону.
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