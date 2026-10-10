Пережить зиму. В каком состоянии Запад и Украина встретят будущую весну, зависит от России

На этой неделе из Европы пришли сразу два любопытных сообщения, которые на первый взгляд никак между собой не связаны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ивану 65 тысяч, С...
- Ультиматум из Бух...
- Ультиматум из Бух...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым