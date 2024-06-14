В некоторых регионах День России было решено переформатировать в День плова. Если ещё и учесть то, что на улицах некоторых городов фиксировалось отсутствие русских флагов, то ситуация складывается действительно странная.
День России превратился в День плова: "Славные времена ига" возвращают снятием крестов и флагов
Комментарии
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Valery Roman
Чебурекоголовые должны жить в Чебурекии!!!
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2 час.
ninikooo Митусова
А на кой ляд нам « день плова»? А почему не « день блинов, оладьей, коврижек»?! С какого перепугу чинуши прогибаются перед диаспорами- ОПГ?! Совсем страх потеряли?! И почему снимают кресты?! Совсем очумели от « заносов диаспор»?! Россия- это Россия, кому не нравится валите все в Среднюю Азию и Закавказье, на настохорошели ваши байки о дружбе народов- каждый день резня со стороны « незаменимых специалистов». Так что определитесь уже с кем вы, господа чиновники и депутаты?! И не морочьте нам голову своими сказками- сыты по горло уже все
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1 час.
Невидимка Невидимка
И зачем нам этот рис в масле с бараниной , такая мерзость, есть не возможно, уж лучше русскую поджарку с картошкой или блинчики такая вкуснятина.
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2 мин.
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