День России превратился в День плова: "Славные времена ига" возвращают снятием крестов и флагов

ninikooo Митусова

А на кой ляд нам « день плова»? А почему не « день блинов, оладьей, коврижек»?! С какого перепугу чинуши прогибаются перед диаспорами- ОПГ?! Совсем страх потеряли?! И почему снимают кресты?! Совсем очумели от « заносов диаспор»?! Россия- это Россия, кому не нравится валите все в Среднюю Азию и Закавказье, на настохорошели ваши байки о дружбе народов- каждый день резня со стороны « незаменимых специалистов». Так что определитесь уже с кем вы, господа чиновники и депутаты?! И не морочьте нам голову своими сказками- сыты по горло уже все