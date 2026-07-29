Citroen SpaceTourer вернется в Россию с официальной гарантией поставщика[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Сейчас на российском рынке продаются всего две модели Citroen — кроссовер C5 Aircross, собираемый из китайских компонентов в Калуге на бывшем предприятии «ПСМА Рус», и поставляемый из Китая лифтбек C5 X.
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