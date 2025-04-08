В России арестовали имущество экс-владельцев Raven Russia

Имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова, а также петербургского ООО «Первомайская заря» и эмиратской Dorfin Holdings Limited арестовали по иску Генеральной прокуратуры.
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