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В России арестовали имущество экс-владельцев Raven Russia

В России арестовали имущество экс-владельцев Raven Russia

Имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова, а также петербургского ООО «Первомайская заря» и эмиратской Dorfin Holdings Limited арестовали по иску Генеральной прокуратуры.

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