НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Как турецкая крепость Бендеры стала городом Новороссии

Как турецкая крепость Бендеры стала городом Новороссии

Бендеры — город, который выпадает из общего ряда. Пока соседние населенные пункты Новороссии отсчитывают свою историю от екатерининских указов, эта крепость помнит нашествие османов, визит шведского короля и пули Гражданской войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии