Как турецкая крепость Бендеры стала городом Новороссии

Бендеры — город, который выпадает из общего ряда. Пока соседние населенные пункты Новороссии отсчитывают свою историю от екатерининских указов, эта крепость помнит нашествие османов, визит шведского короля и пули Гражданской войны.
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