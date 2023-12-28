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Справятся только настоящие киноманы: угадайте известный фильм по одному кадру

Справятся только настоящие киноманы: угадайте известный фильм по одному кадру

Проверьте себя! Кадр из фильма «Амели»28 декабря отмечается Международный день кино — именно в этот день в 1895 году в парижском «Гранд-кафе» братья Люмьер показали первую кинокартину под названием «Прибытие почтового поезда».

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