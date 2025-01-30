Адвокат Винника оценил шансы обращения матери россиянина к Трампу

Global Look Press/Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com Обращение матери гражданина РФ Александра Винника, задержанного в 2017 году спецслужбами Соединенных Штатов по обвинению в якобы отмывании денег в особо крупных размерах, к американскому президенту Дональду Трампу, журналисту Такеру Карлсону и миллиардеру Илону Маску способно дать положительный результат.