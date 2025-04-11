CNN: торговая война между США и Китаем может быть катастрофической

Торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем — ведущими геополитическими державами планеты, экономики которых тесно переплетены, — грозит нанести серьёзный ущерб обеим странам, а также может вызвать шок во всём мире.
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