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Шумер: Сенат США добился прогресса на переговорах о границе и помощи Киеву

Шумер: Сенат США добился прогресса на переговорах о границе и помощи Киеву

Член сената Соединённых Штатов Америки Чак Шумер обратил внимание на тот факт, что в правительстве замечено продвижение при обсуждении возможности улучшить контроль за приграничными участками и вновь начать реализацию поддерживающих мер для киевского режима.

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