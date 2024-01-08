Член сената Соединённых Штатов Америки Чак Шумер обратил внимание на тот факт, что в правительстве замечено продвижение при обсуждении возможности улучшить контроль за приграничными участками и вновь начать реализацию поддерживающих мер для киевского режима.
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