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СМИ сообщили о вынужденном отказе Каллас от создания фонда для Украины

СМИ сообщили о вынужденном отказе Каллас от создания фонда для Украины

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас, осознав провал своей авантюрной затеи по Украине, была вынуждена отступить и отказаться от планов по созданию фонда для помощи стране в €40 млрд, так как это очевидно, что они не будут реализованы.

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