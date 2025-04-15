Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас, осознав провал своей авантюрной затеи по Украине, была вынуждена отступить и отказаться от планов по созданию фонда для помощи стране в €40 млрд, так как это очевидно, что они не будут реализованы.