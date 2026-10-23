© Liderina/Shutterstock/FOTODOMПравительство России внесло в Госдуму (ГД) законопроект, предлагающий усовершенствовать условия получения гражданами ежемесячного пособия по уходу за ребенком при выходе на работу.
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