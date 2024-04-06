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Париж предложил России "Стамбул-2": Макрон забыл о войне с Россией и снова перекрасился в "голубя мира"

Париж предложил России "Стамбул-2": Макрон забыл о войне с Россией и снова перекрасился в "голубя мира"

Фото: elysee.fr2 дня назад 20K прочитали Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню обсудили теракт в "Крокус Сити Холл" и возможные варианты развития украинского вооружённого конфликта.

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