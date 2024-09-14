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Закон, порядок, государство

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В Самарской области сотрудники полиции и ветераны МВД организовали для детей экскурсию в территориальный отдел полиции

В Самарской области сотрудники полиции и ветераны МВД организовали для детей экскурсию в территориальный отдел полиции

В Безенчукском районе в рамках профориентационной работы с подрастающим поколением начальник отделения по работе с личным составом Максим Мещеряков организовал для ребят одной из местных школ экскурсию в территориальный отдел полиции.

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