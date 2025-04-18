Самое сочное мясо за 15 минут. Простой секрет быстрого размягчения жесткой свинины

Мясо из свиной шеи получается особенно сочным, если правильно его обжарить и запечь под соусом. Вместо долгого маринования достаточно простой соевой заливки с медом и лимоном — и уже через 45 минут на столе будет ужин ресторанного уровня.
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