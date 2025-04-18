Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • lenivka
    Николаевна,ты конечно будешь есть гавно магазинное.Тебе не привыкать.Вареная колбаса в...
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    Полностью согласен...Статья написана Идиотом!30 главных национ...

Самое сочное мясо за 15 минут. Простой секрет быстрого размягчения жесткой свинины

Самое сочное мясо за 15 минут. Простой секрет быстрого размягчения жесткой свинины

Мясо из свиной шеи получается особенно сочным, если правильно его обжарить и запечь под соусом. Вместо долгого маринования достаточно простой соевой заливки с медом и лимоном — и уже через 45 минут на столе будет ужин ресторанного уровня.

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