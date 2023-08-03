Спецназовец объяснил возросший поток пленных солдат ВСУ

Платон Платонов

Странный вопрос задан в опроснике. Ну откуда нам, находящимся в тылу, знать чаще всушники сдаются или реже?! Кому адресован вопрос? Может где-то опубликована статистика сдачи в плен всушников, по дням, по месяцам?