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Спецназовец объяснил возросший поток пленных солдат ВСУ

Спецназовец объяснил возросший поток пленных солдат ВСУ

Сдаются все чаще В украинской армии, командование которой бросает резервы на штурм российских позиций, похоже, происходит психологический перелом.

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Комментарии
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Платон Платонов
Странный вопрос задан в опроснике. Ну откуда нам, находящимся в тылу, знать чаще всушники сдаются или реже?! Кому адресован вопрос? Может где-то опубликована статистика сдачи в плен всушников, по дням, по месяцам?
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5 час.
АМ
Александр Мел
Лучше будет если эту тему не подымать,лучше для людей сдающихся, а не строчащие эти статьи
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2 час.

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