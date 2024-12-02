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Закон, порядок, государство

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В Мордовии генеральный директор коммерческой организации обвиняется в хищении более 400 тыс. рублей, принадлежащих Министерству социальной защиты, труда и занятости населения региона

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Саранска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.

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