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Гастрономический шатер развернется на Дне камбалы 18 сентября в Находке

Гастрономический шатер развернется на Дне камбалы 18 сентября в Находке

Не только интересно, но и очень вкусно будет гостям фестиваля "Море, камбала!" (0+), который пройдет 18 сентября в Находке, на площади Центра культуры (ул.

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