Небензя: Россия требует безотлагательной отмены американской блокады Кубы

Постоянный представитель России и ООН Василий Небензя заявил, что Москва требует безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, сообщает РИА Новости.
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