Андрей Турчак решил не продлевать свое членство в генсовете "Единой России"

Глава Республики Алтай заявил, что не собирается разрываться между двумя деятельностями Глава Республики Алтай Андрей Турчак попросил руководство "Единой России" освободить его от обязанностей секретаря генсовета.
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